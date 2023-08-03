Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС по делу авиакатастрофы , произошедшей в Броварах. 18 января 2023 года в результате аварии погибло руководство МВД.
Об этом сообщает ДБР .
Что известно
Отмечается, что получившие подозрение должностные лица ГСЧС нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.
Подозрение сообщили:
- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
- и.о. командира части;
- заместителю командира по летной подготовке;
- командиру авиационной эскадрильи;
- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Следователи ДБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики"", - говорят следователи.
Отмечается, несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.
Воздушное судно не имело разрешительных документов для полета
"При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий" , - говорят в ДБР.
Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.
Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании мер.
Напомним, ранее мы писали, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по делу жуткой авиакатастрофы в Броварах версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Расследование все еще продолжается.
Добавим, 8 января в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв. На объект инфраструктуры упал летательный аппарат. В полиции сообщили, что упал вертолет . Известно, что в результате падения вертолета погибли и ранены.
Впоследствии стало известно, что в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 18 человек , среди них руководство Министерства внутренних дел .