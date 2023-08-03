Авиакатастрофа в Броварах 18 января 2023г. Фото: соцсети

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС по делу авиакатастрофы , произошедшей в Броварах. 18 января 2023 года в результате аварии погибло руководство МВД.

Об этом сообщает ДБР .

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Что известно

Отмечается, что получившие подозрение должностные лица ГСЧС нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

Подозрение сообщили:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД. Фото: ДБР

Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД. Фото: ДБР

Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД. Фото: ДБР

"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Следователи ДБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики"", - говорят следователи.

Отмечается, несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.

Воздушное судно не имело разрешительных документов для полета

"При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий" , - говорят в ДБР.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Напомним, ранее мы писали, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по делу жуткой авиакатастрофы в Броварах версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Расследование все еще продолжается.

Добавим, 8 января в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв. На объект инфраструктуры упал летательный аппарат. В полиции сообщили, что упал вертолет . Известно, что в результате падения вертолета погибли и ранены.

Впоследствии стало известно, что в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 18 человек , среди них руководство Министерства внутренних дел .