Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД arrow

Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

3 августа 2023 14:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД
Авиакатастрофа в Броварах 18 января 2023г. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС по делу авиакатастрофы , произошедшей в Броварах. 18 января 2023 года в результате аварии погибло руководство МВД.

Об этом сообщает ДБР .

Читайте также:

Что известно

Отмечается, что получившие подозрение должностные лица ГСЧС нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

Подозрение сообщили:

  • начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
  • и.о. командира части;
  • заместителю командира по летной подготовке;
  • командиру авиационной эскадрильи;
  • начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД. Фото: ДБР

 

Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД. Фото: ДБР

 

 

Чиновники ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД. Фото: ДБР

"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Следователи ДБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики"", - говорят следователи.

Отмечается, несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области.

Воздушное судно не имело разрешительных документов для полета

"При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий" , - говорят в ДБР.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

 

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Напомним, ранее мы писали, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по делу жуткой авиакатастрофы в Броварах версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Расследование все еще продолжается.

Добавим, 8 января в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв. На объект инфраструктуры упал летательный аппарат. В полиции сообщили, что упал вертолет . Известно, что в результате падения вертолета погибли и ранены.

Впоследствии стало известно, что в Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 18 человек , среди них руководство Министерства внутренних дел .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз