TikTok викрив російську мережу акаунтів, через які кремль поширював дезінформацію

Кремлівська пропаганда нерідко обирає соцмережі для поширення фейків

TikTok викрив російську дезінформаційну мережу з майже 1 700 акаунтами. Влітку 2022 вони поширювали військову пропаганду про Україну серед більш ніж ста тисяч європейських користувачів.

Про це пише агентство Bloomberg.

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Зазначається, що сама мережа діяла у росії, втім була націлена на жителів Німеччини, Італії та Великої Британії. Примітно, що сторінки велися не російською мовою, аби не викликати підозри.

"Близько 1 700 акаунтів, що входили до мережі, могли поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під акаунти, створені місцевими користувачами. У період з липня по вересень 2022 року ці акаунти залучили 133 564 підписників", — йдеться у матеріалі Bloomberg.

Наразі невідомо, чи була ця мережа пов'язана з урядом рф. Саме викриття було оприлюднено у звіті, поданому відповідно до Кодексу практики ЄС щодо дезінформації. Натомість пресслужба TikTok поки ніяк не прокоментувала це.

"Дезінформаційні мережі мають у своєму арсеналі кілька цифрових інструментів для розширення сфери впливу, приховуючи, звідки насправді походять фотографії, меми та відео. Зазвичай вони використовують віртуальні приватні мережі, щоб створити враження, ніби вони походять з різних країн", — розповідають в агентстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян йти на фронт. За словами головної редакторки Russia Today, краще померти "за добру справу, а не від хвороби".