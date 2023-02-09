TikTok разоблачил российскую сеть аккаунтов, через которые кремль распространял дезинформацию

Кремлевская пропаганда нередко выбирает соцсети для распространения фейков

TikTok разоблачил российскую дезинформационную сеть с почти 1 700 аккаунтами. Летом 2022 года они распространяли военную пропаганду об Украине среди более ста тысяч европейских пользователей.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что сама сеть действовала в россии, впрочем, была нацелена на жителей Германии, Италии и Великобритании. Примечательно, что страницы велись не на русском языке, чтобы не вызывать подозрения.

"Около 1 700 входящих в сеть аккаунтов могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти аккаунты привлекли 133 564 подписчиков", — говорится в материале Bloomberg.

Пока неизвестно, была ли эта сеть связана с правительством россии. Само разоблачение было обнародовано в отчете, представленном в соответствии с Кодексом практики ЕС по дезинформации. В то же время пресс-служба TikTok пока никак не прокомментировала это.

"Дезинформационные сети имеют в своем арсенале несколько цифровых инструментов для расширения сферы влияния, скрывая, откуда на самом деле происходят фотографии, мемы и видео. Обычно они используют виртуальные частные сети, чтобы создать впечатление, что они происходят из разных стран", — рассказывают в агентстве.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян идти на фронт. По словам главной редактора Russia Today, лучше умереть "за доброе дело, а не от болезни".