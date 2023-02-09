TikTok разоблачил российскую сеть аккаунтов, через которые кремль распространял дезинформацию

Распространяли дезинформацию об Украине: в TikTok разоблачили сеть аккаунтов рф
TikTok разоблачил российскую дезинформационную сеть с почти 1 700 аккаунтами. Летом 2022 года они распространяли военную пропаганду об Украине среди более ста тысяч европейских пользователей.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
-
В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит
-
Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация
-
В результате обстрела Харькова ранены 8 человек
-
Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности
-
HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО
-
Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук
-
В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф
-
Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали
-
Кличко рассказал, сколько сегодня ракет сбили над Киевом
-
Во Львовской области обезвреживают вражескую ракету: движение транспортных средств перекрыли
Подробности
Отмечается, что сама сеть действовала в россии, впрочем, была нацелена на жителей Германии, Италии и Великобритании. Примечательно, что страницы велись не на русском языке, чтобы не вызывать подозрения.
"Около 1 700 входящих в сеть аккаунтов могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти аккаунты привлекли 133 564 подписчиков", — говорится в материале Bloomberg.
Пока неизвестно, была ли эта сеть связана с правительством россии. Само разоблачение было обнародовано в отчете, представленном в соответствии с Кодексом практики ЕС по дезинформации. В то же время пресс-служба TikTok пока никак не прокомментировала это.
"Дезинформационные сети имеют в своем арсенале несколько цифровых инструментов для расширения сферы влияния, скрывая, откуда на самом деле происходят фотографии, мемы и видео. Обычно они используют виртуальные частные сети, чтобы создать впечатление, что они происходят из разных стран", — рассказывают в агентстве.
Напомним, ранее мы писали, что пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян идти на фронт. По словам главной редактора Russia Today, лучше умереть "за доброе дело, а не от болезни".