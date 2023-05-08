Посол України в Берліні закликає не йти 8 травня до радянських пам’ятників

Український посол у Берліні закликає приєднатися до ходи пам'яті. Фото: Instagram

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв закликав представників української громади 8 травня не йти до радянських пам'ятників. Натомість пропонує приєднатися до ходи памʼяті.

Про це він написав на своій сторінці у Facebook.

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Посол зазначив, що дипломатам та громаді вдалось відстояти український прапор — у Берліні не заборонятимуть використовувати синьо-жовтий стяг на 8 та 9 травня.

Крім того, Макеєв заявив, що 8 травня у День памʼяті та примирення вирішив не ходити до радянських меморіалів.

"Я вшаную памʼять українців, які боролися з нацизмом, "тихим" покладанням квітів до центрального німецького меморіалу пам`яті "жертв війн і тиранії" Neue Wache, відвідаю Рейхстаг, де з депутатами демократичних фракцій підійду до "графіті", зроблених українськими воїнами у травні 1945 року, а ввечері візьму участь у ході пам`яті української громади", — написав Олексій Макеєв.

Нагадаємо, Адміністративний суд в Берліні дозволив використовувати російські прапори 8 та 9 травня. Поліцейські хочуть оскаржити таке рішення.