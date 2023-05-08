Посол Украины в Берлине призывает не идти 8 мая к советским памятникам

Украинский посол в Берлине призывает присоединиться к шествию Памяти. Фото: Instagram

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал представителей украинской общины 8 мая не идти к советским памятникам. Вместо этого предлагает присоединиться к шествию Памяти.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Посол отметил, что дипломатам и общине удалось отстоять украинское знамя — в Берлине не будут запрещать использовать сине-желтый флаг на 8 и 9 мая.

Кроме того, Макеев заявил, что 8 мая в День памяти и примирения решил не ходить к советским мемориалам.

"Я чествую память украинцев, боровшихся с нацизмом, "тихим" возложением цветов к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании" Neue Wache, посещю Рейхстаг, где с депутатами демократических фракций подойду к "граффити", сделанным в мае 1945 года, а вечером приму участие в шествии Памяти украинской общины", — написал Алексей Макеев.

Напомним, Административный суд в Берлине разрешил использовать русские флаги 8 и 9 мая. Полицейские хотят оспорить такое решение.