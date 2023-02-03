Народний синоптик попередив українців про похолодання

В Україну йде похолодання

З початку нового тижня в Україну прийдуть морози . Температура повітря вночі сягатиме -10°С, а вдень до -7°С.

Про це повідомив народний синоптик Віталій Постригань у Facebook.

Похолодання в Україні

За словами синоптика, 3 лютого в Україні очікується мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Очікується ожеледиця, а температура повітря опуститься до -2°С.

У суботу, 4 лютого очікується невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Температура повітря опуститься до -8°С, а вдень підніметься до +1°С.

У неділю, 5 лютого, йтиме невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Нічна температура повітря складатиме від -3 до -8 градусів морозу, а вдень -1...-6°С.

"З 6 лютого до керування погодою приступить антициклон "Cäcilie". Розмиваючи хмарність і посилюючи охолодження, він надасть нового імпульсу морозам. 6-7 лютого без істотних опадів. Температура вночі 5-10ºС морозу, вдень 2-7ºС морозу", — написав синоп. та додав, що морозна погода в Україні протримається до 11 лютого.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 3 лютого, в Україні прогнозують мокрий сніг і дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі буде мороз, а вдень - плюсові температури.