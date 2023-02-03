Погода в Украине 3 февраля - какой будет погода сегодня

Днем столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла

В пятницу, 3 февраля, в Украине прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ночью будет мороз, а днем плюсовые температуры.

Об этом свидетельствуют данные метеорологического сайта Sinoptik.

Подробности

В регионах облачно. Днем будет идти небольшой мокрый снег, а на юге — небольшой дождь, а также ночью и утром местами туман. В Закарпатье умеренные осадки. В западных областях ночью местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Днем столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла. На юге страны температура поднимется до +2-7°С.

В Киевской области будет облачно. Небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с.

В пятницу в области температура будет 0-5° мороза, а днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью будет -1-3°, а днем до +2°.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко погода в Украине в пятницу, 3 февраля, будет влажной. На территории страны прогнозируется снег.