Погода в Україні 3 лютого - якою буде погода сьогодні

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла

У п'ятницю, 3 лютого, в Україні прогнозують мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі буде мороз, а вдень — плюсові температури.

Про це свідчать дані метеорологічного сайту Sinoptik.

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В регіонах хмарно. Вдень буде невеликий мокрий сніг, а на півдні — невеликий дощ, а також вночі та вранці подекуди туман. На Закарпатті помірні опади. В західних областях вночі місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла. На півдні країни температура підніметься до +2-7°.

На Київщині буде хмарно. Невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 5-10 м/с.

У п'ятницю в області температура буде 0-5° морозу, а вдень — від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі буде -1-3°, а вдень до +2°.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко погода в Україні у п'ятницю, 3 лютого, буде вологою. На території країни прогнозують сніг.