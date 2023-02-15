РФ намагається перевиховати українських дітей у таборах - дослідження

Діти України

У росії та в окупованому Криму є табори, де з українськими дітьми від чотирьох місяців до 17 років займаються ідеологічним перевихованням та русифікацією. З 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6 тисяч українських дітей та підлітків.

Про це свідчить дослідження Єльського університету.

Діти України

Дослідники зазначили, що у більшості таких закладів займаються проросійським перевихованням, у деяких — проводять військове навчання дітей або призупиняють повернення до батьків в Україну.

У дослідженні говориться, що 12 таборів розташовані на узбережжі Чорного моря, 7 — в окупованому Криму, 10 — недалеко від великих російських міст — москви, Казані та Єкатеринбургу, а також у Сибіру та Далекому Сході.

Також дослідники вказали на те, що на батьків дітей чиниться тиск. Це робиться з метою, щоб вони відправляли дітей у такі табори. Втім, за словами деяких батьків, дітей розмістили у таких таборах без їхньої згоди.

Крім того, результати дослідження показали, що 20 дітей із цих таборів було влаштовано до родин у московській області та віднесено до місцевих шкіл.

Нагадаємо, що попри бажання росії, щоб Україна та Захід замерзли без російського газу, ситуація поки що зворотна. Від холоду страждають люди у самій російській федерації, зокрема, масово мерзнуть школярі.