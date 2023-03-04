Незначні опади та сильний вітер: народна синоптикиня розповіла, якою завтра буде погода в Україні
Завтра, 5 березня, в Україні варто очікувати незначних опадів разом із холодним атмосферним фронтом. У деяких областях можливий сильний вітер.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
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Прогноз погоди на 5 березня
За її словами, вдень у неділю в Україні суттєвих опадів не очікується.
"А ось температура повітря у тилу цього холодного атмосферного фронту знизиться — вдень лише +1+4 градуси, в Криму до +6+8 градусів", — повідомляє вона.
Погода в Києві
У Києві 5-го березня вітер буде північно-західним. Температура повітря вдень становитиме +2,+3 градуси. Без істотних опадів.
Крім цього, вона розповідає, що 8-го березня суттєво потеплішає, 9-го березня, на день народження Тараса Шевченка, у Києві вночі та вранці з'являться помірні опади (переважно мокрий сніг) та знову похолоднішає.
Погода в Україні
В Україні 5 березня очікується західний вітер, 7-12 м/с, уночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, удень 0-5 градусів тепла; у південній частині вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.