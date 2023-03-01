В "Укргидрометцентре" рассказали, каким был март в прошлые годы: чем удивлял нас месяц
В "Укргидрометцентре" разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
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Климатическая характеристика марта
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.
В "Укргидрометцентре" отметили, что абсолютный минимум температуры составляет -20...-37°C мороза, в Закарпатье и в южной части -10...-27°C; абсолютный максимум — +19...+29°C, в Карпатах +14...+15°C.
Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в Закарпатье и в горных районах местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.
Какая будет погода в марте
В марте 2023 года средняя температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах от +2 до +7°C, что на 2°C выше нормы.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-44 мм, в Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах 49-98 мм. Такое количество осадков соответствует норме, только в восточных областях дождей будет перепадать меньше нормы.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в первый день весны. В большинстве регионов будет туман, гололедица и местами мокрый снег.