Місцями мокрий сніг: народна синоптикиня розповіла про погоду першого дня весни

Прогноз погоди на 1 березня

У середу, 1 березня, в Україні очікується суха погода. Втім, у Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

Діденко повідомляє, що першого дня весни, вітер буде північно-західний, помірний, часом поривчастий. Температура повітря в Україні найближчої ночі становитиме -1…-5°С, протягом дня середа передбачається від 2 до 5 градусів тепла, у південній частині України та на Закарпатті 5-10 градусів тепла.

Погода у Києві

За словами народної синоптикині, у Києві не буде істотних опадів. Вночі очікуються заморозки до -3°С, а вдень буде 1-3 градуси тепла. Вітер буде північно-західним.

Нагадаємо, що на Україну насувається потепління. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.

Найближчим часом погода в Україні почне знову тішити тепло. За прогнозами синоптиків, середня температура повітря навесні може бути вищою за норму на 1-2⁰С.