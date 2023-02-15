Какой будет весна в Украине - прогноз погоды на март.

В этом году весна будет теплее, чем в среднем

Погода в Украине уже скоро начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.

Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoprog.

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В первые дни марта будет достаточно тепло. Температура воздуха может достигать +8 градусов в дневное время и 0...+1 градуса ночью. Отметим, что средняя температура в Украине первого месяца весны — до +4 градусов днем и до +1 ночью, а к концу месяца — до +9 градусов днем и до +5 ночью.

Поэтому в этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.

В общем, весь месяц будет не богат осадками. Синоптики передают, что в первый месяц весны будет только один дождливый день — 16 марта. Большего потепления в Украине в начале весны следует ожидать с 18 марта. Температура воздуха будет достигать +11 градусов в дневное время, а к ночи падать до +2.. +3 градусов.

Напомним, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет самая низкая температура воздуха практически по всей Украине.