Какой будет весна в Украине - прогноз погоды на март.

Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Украине
Погода в Украине уже скоро начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.
Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoprog.
-
Роман Яремчук против бывшего клуба: анонс матча 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфика"
-
Свадьба в День Святого Валентина: сколько пар соединили судьбы браком
-
"Отбили позиции назад": военный рассказал последние новости из Бахмута
-
В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью
-
"Переспали и исчез": Маша Ефросинина призналась, почему будущий муж игнорировал ее почти месяц
-
Люди под завалами, много раненых: последствия ракетного удара по многоэтажке в Покровске
-
В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки
-
Pet-friendly: на каких вокзалах Украины появились удобные поилки для животных
-
Суд обязал снести "храм-МАФ" возле Десятинной церкви в Киеве
-
В Россию перестали завозить "Виагру": какой выход из ситуации предлагает власть рф
Подробности
В первые дни марта будет достаточно тепло. Температура воздуха может достигать +8 градусов в дневное время и 0...+1 градуса ночью. Отметим, что средняя температура в Украине первого месяца весны — до +4 градусов днем и до +1 ночью, а к концу месяца — до +9 градусов днем и до +5 ночью.
Поэтому в этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.
В общем, весь месяц будет не богат осадками. Синоптики передают, что в первый месяц весны будет только один дождливый день — 16 марта. Большего потепления в Украине в начале весны следует ожидать с 18 марта. Температура воздуха будет достигать +11 градусов в дневное время, а к ночи падать до +2.. +3 градусов.
Напомним, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет самая низкая температура воздуха практически по всей Украине.