Погода 15 лютого - прогноз погоди в Україні сьогодні

Шквальний вітер та мокрий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні
У середу, 15 лютого, в Україні на півдні та сході нашої країни очікується мокрий сніг. При цьому на більшості території можливий шквальний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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За прогнозами синоптиків, у Сумській, південних та східних областях, а також у Криму можливий невеликий мокрий сніг. На решті території нашої країни майже без опадів.
На дорогах можлива ожеледиця, крім південної частини України. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Проте вдень, крім заходу, прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -2 до +3 градусів. На заході та півдні вдень до +7 градусів.
У Києві та області хмарно, але з проясненнями, без суттєвих опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю та шквальний вітер. Температура повітря у Києві вдень буде в межах від 0 до +2 градусів, а вночі опуститься до -2.
Нагадаємо, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.