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"Стрітення буде строкатим": народний синоптик розповів, якою завтра буде погода

14 лютого 2023 20:50
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Наталія Діденко розповіла, якою буде погода завтра, 15 лютого
Прогноз погоди на 15 лютого
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Завтра, 15 лютого, в Україні буде прохолодна та вітряна погода. В деяких областях України варто очікувати мокрий сніг та ожеледицю.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Прогноз погоди на 15 лютого

За її словами, завтра в Україні буде сніг та сильний вітер. 

"Налипання мокрого снігу, сильний, до штормових поривів, вітер очікуються у східних областях, на південному сході України, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині. На решті території України суттєві опади — навряд, у західній частині навіть буде сонечко, вітер північних напрямків — помірний", — пише вона.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +1...+5 градусів тепла, у східній частині 0...-3 градуси морозу.

Погода в Києві

У Києві 15 лютого буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями може політати невеликий сніг.

"Протягом дня передбачається у столиці +1...+3 градуси тепла. Прогностичні неофіційні ознаки кажуть: якщо на Стрітення півень води нап'ється на порозі, то на Явдохи (14 березня) віл нап'ється на дорозі. Або якщо на Стрітення відлига, то цілком ймовірні подальші морози", — повідомляє Наталія Діденко.

погода

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають, що про пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с у Києві до кінця доби 14 лютого. І рівень небезпечності, жовтий. 

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні. 

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі повідомляли, що завтра, 15 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря у більшості регіонів нашої країни не опуститься нижче нуля градусів.   

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