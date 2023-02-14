Якою буде погода в Україні 15 лютого: прогноз Українського гідрометцентру

Сильний вітер і мокрий сніг: якою завтра буде погода в Україні
Завтра, 15 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря у більшості регіонів нашої країни не опуститься нижче нуля градусів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
-
Уряд призначив нових заступників Клименку та Резнікову: список
-
НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів
-
Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів
-
"Кохання переможе": де в Одесі можна подати заявку на шлюб до вечора
-
Експерт розкрив тактику боїв росіян і ЗСУ у Вугледарі
-
"Ганьба поведінка команди": офіційна заява "Минаю" про бійку з росіянами
-
На Одещині позбулись ще одного пам’ятника Суворову
-
У МВФ оцінили, скільки коштів потребує економіка України у 2023-му
-
Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах
-
Перехоплення російських літаків над Європою: у Польщі прокоментували провокацію
Прогноз на 15 лютого
Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.
У Сумській, східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень, крім західної частини, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура впродовж доби від 2 морозу до 3 градусів тепла, вдень у західних та південно-західних областях 2-7 градусів тепла.
Погода на Київщині
Хмарно з проясненнями та без істотних опадів завтра буде і на Київщині. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градуси тепла; у Києві вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попереджають, що про пориви вітру 15-20 м/с у Києві до кінця доби 14 лютого. І рівень небезпечності, жовтий.
"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомлялося, в Україні 14 лютого очікується похмура погода з проясненнями. В деяких областях країни очікується невеликий сніг із дощем.