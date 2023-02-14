Якою буде погода в Україні 15 лютого: прогноз Українського гідрометцентру

У Києві очікуються сильні пориви вітру

Завтра, 15 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря у більшості регіонів нашої країни не опуститься нижче нуля градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз на 15 лютого

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

У Сумській, східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень, крім західної частини, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура впродовж доби від 2 морозу до 3 градусів тепла, вдень у західних та південно-західних областях 2-7 градусів тепла.

Погода на Київщині

Хмарно з проясненнями та без істотних опадів завтра буде і на Київщині. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градуси тепла; у Києві вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають, що про пориви вітру 15-20 м/с у Києві до кінця доби 14 лютого. І рівень небезпечності, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомлялося, в Україні 14 лютого очікується похмура погода з проясненнями. В деяких областях країни очікується невеликий сніг із дощем.