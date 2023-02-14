Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 лютого

Хмарно та прохолодно: синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні
В Україні 14 лютого очікується похмура погода з проясненнями. В деяких областях країни очікується невеликий сніг із дощем.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні у всіх областях країни очікується хмарна та прохолодна погода. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень очікуються пориви 15-20 м/с. Температура новою від +2°С до -3°С, у східних областях та в Карпатах -1…-6°С, вдень +1…+6°С.
Погода у Києві
Очікується хмарна з проясненнями, часом невеликий сніг, удень з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі від +2°С до -3°С, вдень +1…+6°С. У Києві вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.
Синоптики попереджають про сильний вітер у столиці. Зазначається, що до кінця доби 14 лютого пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Прогноз від народного синоптика
За словами народної синоптикині Наталії Діденко, в Україні більше опадів припаде 14 лютого на схід, південний схід України, Полтавщину та частину Дніпропетровщини. На решті території — невеликий мокрий сніг чи дощ.
У західних областях ймовірність опадів буде найменша, бо антициклон Feuka не пускатиме надмір вологи від фронту. Діденко також попередила, що при проходженні атмосферного фронту посилюватиметься північний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря у вівторок очікується порівняно високою: впродовж дня +2...+7 градусів, у східній частині, в Полтавській та Дніпропетровській областях буде свіжіше, 0...+4 градуси.
У Києві День закоханих обіцяє невеликі опади, рвучкий вітер та денну температуру повітря в межах +1...+3 градуси тепла.
Нагадаємо, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.