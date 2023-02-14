Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 февраля

Прогноз погоды на 14 февраля.

В Украине 14 февраля ожидается пасмурная погода с прояснениями. В некоторых областях ожидается небольшой снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 14 февраля.

Сегодня во всех областях ожидается облачная и прохладная погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура новая от +2°С до -3°С, в восточных областях и в Карпатах -1…-6°С, днем +1…+6°С.

Погода в Украине 14 февраля

Погода в Киеве

Ожидается облачная с прояснениями, временами небольшой снег, днем с дождем. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в области ночью от +2°С до -3°С, днем +1…+6°С. В Киеве ночью 0...+2°С, днем +2...+4°С.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в столице. Отмечается, что к концу суток 14 февраля порывы ветра 15-20 м/с, и уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Прогноз от народного синоптика

По словам народного синоптика Натальи Диденко, в Украине больше осадков придется 14 февраля на восток, юго-восток Украины, Полтавщину и часть Днепропетровщины. На остальной территории небольшой мокрый снег или дождь.

В западных областях вероятность осадков будет наименьшая, потому что антициклон Feuka не будет пускать излишнюю влагу от фронта. Диденко также предупредила, что при прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер временами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха во вторник ожидается сравнительно высокой: в течение дня +2…+7 градусов, в восточной части, в Полтавской и Днепропетровской областях будет свежее, 0…+4 градуса.

В Киеве День влюбленных обещает небольшие осадки, порывистый ветер и дневную температуру воздуха в пределах +1…+3 градуса тепла.

Напомним, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет самая низкая температура воздуха практически по всей Украине.