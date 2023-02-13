Якою буде погода 14 лютого: прогноз від Наталки Діденко

Без побачень на вулиці: народна синоптикиня попередила про погіршення погоди на завтра
Завтра, 14 лютого, територію України перетне холодний атмосферний фронт. Він принесе з собою мокрий сніг та дощ.
Відповідний прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.
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Зміна погоди
Діденко показала схему руху холодного атмосферного фронту у Європі.
"Ця синенька вигнута смужка на карті з трикутничками-колючками над Україною — холодний атмосферний фронт. Він завтра перетинатиме нашу територію разом із мокрим снігом та дощем", — зазначила вона.
Відповідно до прогнозу, в Україні більше опадів, до сильних, припаде 14 лютого на схід, південний схід України, Полтавщину та частину Дніпропетровщини. На решті території — невеликий мокрий сніг чи дощ.
У західних областях ймовірність опадів буде найменша, бо антициклон Feuka не пускатиме надмір вологи від фронту.
Діденко також попередила, що при проходженні атмосферного фронту посилюватиметься північний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря у вівторок очікується порівняно високою: впродовж дня +2...+7 градусів, у східній частині, в Полтавській та Дніпропетровській областях буде свіжіше, 0...+4 градуси.
Погода у Києві
У Києві День закоханих обіцяє невеликі опади, рвучкий вітер та денну температуру повітря в межах +1...+3 градуси тепла.
"Хто зараз закоханий, може вже починати вибирати неординарну наліпку для романтичного листа чи реальні тюльпани із сердечком, а хто завжди закоханий — спокійно стежить за синоптичною ситуацією, щоб не пропустити справжню весну", — додала синоптик.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.