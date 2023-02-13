Какой будет погода 14 февраля: прогноз от Натальи Диденко

В Украине 14 февраля ожидается усиление осадков

Завтра, 14 февраля, территорию Украины пересечет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой мокрый снег и дождь.

Соответствующий прогноз обнародовала синоптика Наталья Диденко.

Изменение погоды

Диденко показала схему движения холодного атмосферного фронта в Европе.

"Эта синенькая изогнутая полоска на карте с треугольничками-колючками над Украиной — холодный атмосферный фронт. Он завтра будет пересекать нашу территорию вместе с мокрым снегом и дождем", — отметила она.

Согласно прогнозу, в Украине больше осадков, до сильных, придется 14 февраля на восток, юго-восток Украины, Полтавщину и части Днепропетровщины. На остальной территории — небольшой мокрый снег или дождь.

В западных областях вероятность осадков будет наименьше, потому что антициклон Feuka не будет пускать излишнюю влагу от фронта.

Диденко также предупредила, что при прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер временами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха во вторник ожидается сравнительно высокой: в течение дня +2...+7 градуса, в восточной части, Полтавской и Днепропетровской областях будет прохладнее, 0...+4 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве День влюбленных обещает небольшие осадки, порывистый ветер и дневную температуру воздуха в пределах +1...+3 градуса тепла.

"Кто сейчас влюблен, может уже начинать выбирать неординарную наклейку для романтического письма или реальные тюльпаны с сердечком, а кто всегда влюблен — спокойно следит за синоптической ситуацией, чтобы не пропустить настоящую весну", — добавила синоптик.

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.