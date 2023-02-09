В Україні зміниться погода - попереджають про потепління

Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
Синоптики попереджають про різку зміну погоди в Україні. Зокрема, перед вихідними прийде потепління.
Про це повідомляє синоптик Станіслав Щедрін.
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За його даними, очікується потепління, проте воно супроводжуватиметься дощами та мокрим снігом.
"Все вже від завтра до України поволі, але впевнено почне надходити потепління. Тільки також побільшає й опадів у змішаній фазі, тобто дощі та мокрий сніг", — додав він.
Надалі, за даними народного синоптика, тенденція в сторону потепління тільки наростатиме по всій Україні.
Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.