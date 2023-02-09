В Украине изменится погода - предупреждают о потеплении

Украинцев предупредили о резком изменении погоды: что известно
Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Украине. В частности, перед выходными придет потепление.
Об этом сообщает синоптик Станислав Щедрин.
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По его данным, ожидается потепление, однако оно будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.
"Все уже с завтрашнего дня в Украину медленно, но уверенно начнет идти потепление. Только также прибавится и осадков в смешанной фазе, то есть дожди и мокрый снег", — добавил он.
В дальнейшем, по данным народного синоптика, тенденция в сторону потепления будет только нарастать по всей Украине.
Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.