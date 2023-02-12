Погода в Украине на 13 февраля - подробности

Погода в Украине на 13 февраля

В понедельник, 13 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет низкая температура воздуха практически по всей Украине.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Существенных осадков не ожидается, что только днем в западных и восточных областях ожидается небольшой снег. На дорогах иногда будет гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. В восточных и в западных областях местами порывы 5-10 м/с. Температура ночью составит -4…-9°С, в Карпатах до -13°С. Днем будет 0…+5°С, в восточных областях от 3 мороза до 2 тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах иногда гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью -4…-9°С, днем 0…+5°С. В Киеве ночью -4…-6°С, днем +1…+3°С.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что 13 февраля в Украине ночью будет морозно, -4…-11°С.

"Но днем в понедельник потеплеет до оттепели, разве что на северо-востоке ожидается где-то в пределах 0...-3°С. Ветер в Украине и дальше с порывами сильными, западный, северо-западный. Снег, мокрый снег будет кружиться врасплох, периодически, в южной части — без осадков", — сказала она.

В Киеве неделя начнется морозной ночью, до -5°С и теплым днем, до +2°С. Ожидается небольшой снег, иногда мокрый снег.



Напомним, народный синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что в Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду.