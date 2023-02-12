Погода в Україні на 13 лютого - подробиці

Морозна погода без опадів: який прогноз очікує на українців завтра
У понеділок, 13 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Суттєвих опадів не очікується, що лише вдень у західних та східних областях очікується невеликий сніг. На дорогах іноді буде ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У східних та західних областях місцями пориви 5-10 м/с. Температура вночі становитиме -4...-9°С, у Карпатах до -13°С. Вдень буде 0…+5°С, у східних областях від 3 морозу до 2 тепла.
Погода в Києві та області
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах іноді ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -4...-9°С, удень 0...+5°С. У Києві вночі -4...-6°С, удень +1...+3°С.
Прогноз від народної синоптикині
Народна синоптикиня Наталія Діденко повідомляє, що 13 лютого в Україні вночі буде морозно, -4...-11°С.
"Але вдень у понеділок потеплішає до відлиги, хіба що на північному сході очікується десь у межах 0...-3°С. Вітер в Україні й надалі з поривами сильними, західний, північно-західний. Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині — без опадів", — сказала вона.
У Києві тиждень розпочнеться морозною вночі, до -5°С та теплим днем, до +2°С. Очікується невеликий сніг, часом мокрий сніг.
Нагадаємо, народна синоптикиня Наталія Діденко раніше зазначала, що в Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду.