Погода в Україні на 13 лютого - подробиці

Погода в Україні на 13 лютого

У понеділок, 13 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Суттєвих опадів не очікується, що лише вдень у західних та східних областях очікується невеликий сніг. На дорогах іноді буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У східних та західних областях місцями пориви 5-10 м/с. Температура вночі становитиме -4...-9°С, у Карпатах до -13°С. Вдень буде 0…+5°С, у східних областях від 3 морозу до 2 тепла.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах іноді ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -4...-9°С, удень 0...+5°С. У Києві вночі -4...-6°С, удень +1...+3°С.

Прогноз від народної синоптикині

Народна синоптикиня Наталія Діденко повідомляє, що 13 лютого в Україні вночі буде морозно, -4...-11°С.

"Але вдень у понеділок потеплішає до відлиги, хіба що на північному сході очікується десь у межах 0...-3°С. Вітер в Україні й надалі з поривами сильними, західний, північно-західний. Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині — без опадів", — сказала вона.

У Києві тиждень розпочнеться морозною вночі, до -5°С та теплим днем, до +2°С. Очікується невеликий сніг, часом мокрий сніг.



Нагадаємо, народна синоптикиня Наталія Діденко раніше зазначала, що в Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду.