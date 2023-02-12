Прогноз погоды на 12 февраля - какой будет погода в Украине.

Украинцев предупредили о сильном ветре: какой будет погода сегодня
В воскресенье, 12 февраля, в Украине ожидается ветреная погода. Также предупреждают о шквальном ветре.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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По данным синоптиков, сегодня днем на востоке и юге Украины, а также в Карпатах мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.
На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами по всей стране возможны порывы до 15-20 м/с.
Столбики термометров днем покажут от -2 до +3 градусов, на юге и Закарпатье до +6 градусов. Ночью температура опустится до -1 -6 градусов, а в Карпатах -9 градусов.
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На дорогах гололедица. Днем возможны порывы ветра до 20 м/с.
В столице днем температура воздуха ожидается от 0 до +2 градуса, а ночью от -2 до -4.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что в Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду.