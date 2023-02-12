Прогноз погоди на 12 лютого - якою буде погода в Україні

Українців попередили про сильний вітер: якою буде погода сьогодні
У неділю, 12 лютого, в Україні очікується вітряна погода. Також попереджають про шквальний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Деталі
За даними синоптиків, сьогодні вдень на сході та півдні України, а також у Карпатах мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.
На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, а місцями по всій країні можливі пориви до 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть від -2 до +3 градусів, на півдні та Закарпатті до +6 градусів. Вночі температура опуститься до -1 -6 градусів, а в Карпатах до -9 градусів.
У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вдень можливі пориви вітру до 20 м/с.
У столиці вдень температура повітря очікується від 0 до +2 градусів, а вночі від -2 до -4.
Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко раніше зазначала, що в Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду.