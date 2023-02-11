Наталя Діденко розповіла, якою буде погода завтра, 12 лютого

Прогноз погоди на 12 лютого

Завтра, 12 лютого, в Україні варто очікувати опадів у вигляді мокрого снігу та дощу. За словами народної синоптикині Наталії Діденко, сніжитиме на території всієї України.

Про це розповіла Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Прогноз погоди на 12 лютого

"Атмосферні фронти пройдуть під ручку з опадами всією нашою територією, починаючи з найближчої ночі до завтрашнього вечора. Тобто, сніг та мокрий сніг спочатку з‘являться в західних та північних областях, потім посунуться на центр та Харківщину, Одещину. Десь навіть дощитиме", — повідомила вона.

За її словами, вже вдень у неділю опади припиняться у більшості областей України, затримавшись лише на Запоріжжі, Луганщині, Донеччині, південних районах Харківщини та в Криму.

Вітер в Україні буде північним, північно-західним, помірним, часто рвучким, а часом можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду (окрім західної частини). Температура повітря у більшості областей вночі 0-5 градусів морозу, вдень — відлига.

Погода в Києві

Зазначається, що у Києві 12-го лютого вночі сипатиме снігом, проте вдень у неділю опади малоймовірні.

"Вітер північно-західний, рвучкий, із зальотами. Не стійте під білбордами, великими тополями, багатоповерхівками довго. У столиці завтра вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 тепла", — йдеться в дописі.

Вона розповіла, що така синоптична ситуація триватиме до Стрітення, та й потім: вночі трохи підмерзатиме, вдень буде відносно тепло.

Погода на вихідних

За інформацією синоптиків, внаслідок проходження атмосферних фронтів територією України завтра у західних, північних частинах та на Вінниччині, у неділю у більшості областей сніг, вдень з дощем.

13 лютого в Україні без істотних опадів. На дорогах, крім більшості південних областей, можлива ожеледиця.

"Вітер переважно західний, 7-12 м/с, завтра вдень у західних, північних областях та в Карпатах, у неділю на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко раніше зазначала, що в Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду.