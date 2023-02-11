Наталья Диденко рассказала, какой будет погода завтра, 12 февраля

Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
Завтра, 12 февраля, в Украине следует ожидать осадков в виде мокрого снега и дождя. По словам народного синоптика Натальи Диденко, будет снежно на территории всей Украины.
Об этом рассказала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Прогноз погоды на 12 февраля
"Атмосферные фронты пройдут под ручку с осадками всей нашей территорией, начиная с ближайшей ночи до завтрашнего вечера. То есть, снег и мокрый снег сначала появятся в западных и северных областях, затем сдвинутся на центр и Харьковщину, Одесщину. Где-то даже будет дождь", — сообщила она.
По ее словам, уже днем в воскресенье осадки прекратятся в большинстве областей Украины, задержавшись только в Запорожье, Луганщине, Донецкой области, южных районах Харьковщины и Крыма.
Ветер в Украине будет северным, северо-западным, умеренным, часто порывистым, а иногда возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду (кроме западной части). Температура воздуха в большинстве областей ночью 0-5 градусов мороза, днем оттепель.
Погода в Киеве
В Киеве 12 февраля ночью будет сыпать снегом, однако днем в воскресенье осадки маловероятны.
"Ветер северо-западный, порывистый, с залетами. Не стойте под билбордами, большими тополями, многоэтажками долго. В столице завтра ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла", — говорится в сообщении.
Она рассказала, что такая синоптическая ситуация будет продолжаться до 15 февраля: ночью будет немного подмерзать, днем будет относительно тепло.
Погода на выходных
По информации синоптиков, в результате прохождения атмосферных фронтов по территории Украины завтра в западных, северных частях и Винницкой области, в воскресенье в большинстве областей снег, днем с дождем.
13 февраля в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме большинства южных областей, возможна гололедица.
"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, завтра днем в западных, северных областях и в Карпатах, в воскресенье на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что в Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду.