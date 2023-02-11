Наталья Диденко рассказала, какой будет погода завтра, 12 февраля

Прогноз погоды на 12 февраля

Завтра, 12 февраля, в Украине следует ожидать осадков в виде мокрого снега и дождя. По словам народного синоптика Натальи Диденко, будет снежно на территории всей Украины.

Об этом рассказала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прогноз погоды на 12 февраля

"Атмосферные фронты пройдут под ручку с осадками всей нашей территорией, начиная с ближайшей ночи до завтрашнего вечера. То есть, снег и мокрый снег сначала появятся в западных и северных областях, затем сдвинутся на центр и Харьковщину, Одесщину. Где-то даже будет дождь", — сообщила она.

По ее словам, уже днем в воскресенье осадки прекратятся в большинстве областей Украины, задержавшись только в Запорожье, Луганщине, Донецкой области, южных районах Харьковщины и Крыма.

Ветер в Украине будет северным, северо-западным, умеренным, часто порывистым, а иногда возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду (кроме западной части). Температура воздуха в большинстве областей ночью 0-5 градусов мороза, днем оттепель.

Погода в Киеве

В Киеве 12 февраля ночью будет сыпать снегом, однако днем в воскресенье осадки маловероятны.

"Ветер северо-западный, порывистый, с залетами. Не стойте под билбордами, большими тополями, многоэтажками долго. В столице завтра ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла", — говорится в сообщении.

Она рассказала, что такая синоптическая ситуация будет продолжаться до 15 февраля: ночью будет немного подмерзать, днем будет относительно тепло.

Погода на выходных

По информации синоптиков, в результате прохождения атмосферных фронтов по территории Украины завтра в западных, северных частях и Винницкой области, в воскресенье в большинстве областей снег, днем с дождем.

13 февраля в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме большинства южных областей, возможна гололедица.

"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, завтра днем в западных, северных областях и в Карпатах, в воскресенье на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что в Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду.