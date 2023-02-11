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Прогноз погоди: синоптики розповіли, в яких областях завтра сніжитиме найбільше

11 лютого 2023 14:06
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Синоптики розповіли, якою буде погода 12 лютого
Прогноз погоди на 12 лютого
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Завтра, 12 лютого, в Україні протримається прохолодна погода, подекуди можливі опади у вигляді снігу. Синоптики попереджають українців про ожеледицю.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 12 лютого

Зазначається, що завтра вночі в Україні, вдень у південно-східній частині та Карпатах мокрий сніг, а решті території без істотних опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, в Карпатах 4-9 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла, у південній частині та на Закарпатті до 6 тепла", — йдеться в повідомленні.

Погода на Київщині

Завтра у Києві протримається хмарна погода. Вночі можливий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. 

"На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла", — повідомляють синоптики.

У Києві вночі 2-4 градуси морозу, вдень 0-2 тепла.

Погода на вихідних 

За інформацією синоптиків, внаслідок проходження атмосферних фронтів територією України завтра у західних, північних частинах та на Вінниччині, у неділю у більшості областей сніг, вдень з дощем.

13 лютого в Україні без істотних опадів. На дорогах, крім більшості південних областей, можлива ожеледиця.

"Вітер переважно західний, 7-12 м/с, завтра вдень у західних, північних областях та в Карпатах, у неділю на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що в Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду. 

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