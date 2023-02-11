Синоптики рассказали, какой будет погода 12 февраля

Прогноз погоды: синоптики рассказали, в каких областях завтра будет снегопад
Завтра, 12 февраля, в Украине продержится прохладная погода, местами возможны осадки в виде снега. Синоптики предупреждают украинцев об гололеде.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Прогноз погоды на 12 февраля.
Отмечается, что завтра ночью в Украине, днем в юго-восточной части и Карпатах мокрый снег, а на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица.
"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, в Карпатах 4-9 мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла, в южной части и в Закарпатье до 6 тепла", — говорится в сообщении.
Погода в Киевской области
В Киеве продержится облачная погода. Ночью возможен снег, днем без существенных осадков.
"На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла", — сообщают синоптики.
В Киеве ночью 2-4 градуса мороза, днем 0-2 тепла.
Погода на выходных
По информации синоптиков, в результате прохождения атмосферных фронтов по территории Украины завтра в западных, северных частях и Винницкой области, в воскресенье в большинстве областей снег, днем с дождем.
13 февраля в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме большинства южных областей, возможна гололедица.
"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, завтра днем в западных, северных областях и в Карпатах, в воскресенье на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Напомним, народная синоптика Наталья Диденко отмечала, что в Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду.