Какая будет погода в Украине 15 февраля: прогноз Украинского гидрометцентра

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра

Завтра, 15 февраля, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в большинстве регионов нашей страны не опустится ниже нуля градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 15 февраля

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

В Сумской, восточных и юго-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем помимо западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла, днем в западных и юго-западных областях 2-7 тепла.

Погода в Киевской области

Облачно с прояснениями и без существенных осадков завтра будет и в Киевской области. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла; в Киеве ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают, что о порывах ветра 15-20 м/с в Киеве до конца суток 14 февраля. И уровень опасности желтый.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщалось, в Украине 14 февраля ожидается пасмурная погода с прояснениями. В некоторых областях ожидается небольшой снег с дождем.