Какая будет погода в Украине 15 февраля: прогноз Украинского гидрометцентра

Сильный ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине завтра
Завтра, 15 февраля, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в большинстве регионов нашей страны не опустится ниже нуля градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Прогноз на 15 февраля
Завтра в Украине будет облачно с прояснениями.
В Сумской, восточных и юго-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем помимо западной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла, днем в западных и юго-западных областях 2-7 тепла.
Погода в Киевской области
Облачно с прояснениями и без существенных осадков завтра будет и в Киевской области. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла; в Киеве ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Синоптики предупреждают, что о порывах ветра 15-20 м/с в Киеве до конца суток 14 февраля. И уровень опасности желтый.
"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.
Напомним, как сообщалось, в Украине 14 февраля ожидается пасмурная погода с прояснениями. В некоторых областях ожидается небольшой снег с дождем.