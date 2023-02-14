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"Сретение будет пестрым": народный синоптик рассказала, какая завтра будет погода

14 февраля 2023 20:50
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
Наталья Диденко рассказала, какой будет погода завтра, 15 февраля
Прогноз погоды на 15 февраля
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

Завтра, 15 февраля, в Украине будет прохладная и ветреная погода. В некоторых областях Украины следует ожидать мокрый снег и гололедицу.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 15 февраля

По ее словам, завтра в Украине будет снег и сильный ветер.

"Налипание мокрого снега, сильный, до штормовых порывов ветер ожидается в восточных областях, на юго-востоке Украины, на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине. На остальной территории Украины существенные осадки вряд ли будут, в западной части даже будет солнышко, ветер северных направлений — умеренный", — пишет она.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +1...+5 градусов тепла, в восточной части 0...-3 градуса мороза.

Погода в Киеве

В Киеве 15 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами возможен небольшой снег.

"В течение дня предполагается в столице +1...+3 градусов. Прогностические неофициальные признаки говорят: если на Сретение петух воды напьется на пороге, то на Евдокии (14 марта) вол напьется на дороге. Или если на Сретение оттепель, то вполне вероятны дальнейшие морозы", — сообщает Наталья Диденко.

погода

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с в Киеве до конца суток 14 февраля. И уровень опасности желтый.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Украинском гидрометцентре сообщалось, что завтра, 15 февраля, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в большинстве регионов нашей страны не опустится ниже нуля.

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