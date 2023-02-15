Погода 15 февраля - прогноз погоды в Украине.

Столбики термометров в течение суток покажут от -2 до +3 градусов.

В среду 15 февраля в Украине на юге и востоке нашей страны ожидается мокрый снег. При этом на большинстве территории возможен шквальный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, в Сумской, южных и восточных областях, а также в Крыму возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории нашей страны почти без осадков.

На дорогах возможна гололедица, кроме южной части Украины. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Однако днем кроме мероприятия прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут от -2 до +3 градусов. На западе и юге днем до +7 градусов.

В Киеве и области облачно, но с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики предупреждают об гололедице и шквальном ветре. Температура воздуха в Киеве днем будет от 0 до +2 градусов, а ночью опустится до -2.

Напомним, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет самая низкая температура воздуха практически по всей Украине.