Якою буде весна в Україні - прогноз погоди на березень

Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому

Погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.

Про це свідчать дані метеологічного сайту Meteoprog.

Деталі

У перші дні березня буде досить тепло. Температура повітря може сягати +8 градусів у денний час та 0..+1 градуса вночі. Зазначимо, що середня температура в Україні першого місяця весни — до +4 градусів вдень і до +1 вночі, а до кінця місяця — до +9 градусів вдень і до +5 вночі.

Тому цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.

Загалом увесь місяць буде не багатий на опади. Синоптики передають, що у перший місяць весни буде лише один дощовий день — 16 березня. Більше потепління в Україні на початку весни слід очікувати з 18 березня. Температура повітря досягатиме +11 градусів у денний час, а до ночі падатиме до +2.. +3 градусів.

Нагадаємо, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.



