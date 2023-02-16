Синоптики рассказали, какая температура будет этой весной

На смену аномально теплой зиме: синоптики рассказали, какой будет весна этого года
На Украину надвигается потепление. Синоптики прогнозируют раннюю весну и аномально теплую температуру.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
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Какая будет погода в Украине
Так, уже в ближайшее время погода в Украине начнет снова радовать теплом. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха весной может быть выше нормы на 1-2⁰С.
"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов", — говорится в сообщении.
Тем не менее в Украине возможны заливы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.
Синоптики говорят, что эта зима тоже была аномально теплой, а январь вообще оказался одним из самых теплых за период инструментальных наблюдений.
"Средняя за месяц температура воздуха в январе была на 1-5⁰С выше климатической нормы, а на Прикарпатье и Закарпатье — даже на 5-6⁰С и более", — рассказывают в гидрометеорологическом центре.
По наблюдениям синоптиков, в отдельные дни января температура воздуха была такой, как обычно, наблюдается в ноябре, или даже октябре.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в пятницу, 17 февраля, в Украине ожидается морозная погода.