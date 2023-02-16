Синоптики розповіли, яка температура буде цієї весни

Україну чекає весна з температурою вищою за норму на 1-2⁰С

На Україну насувається потепління. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Яка буде погода в Україні

Так, вже невдовзі погода в Україні почне знову радувати теплом. За пронозами синоптиків, середня температура повітря за весну може бути вищою за норму на 1-2⁰С.

"Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів", — йдеться у повідомленні.

Проте, в Україні можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.

Синоптики кажуть, що ця зима теж була аномально теплою, а січень взагалі виявився одним з найтепліших за період інструментальних спостережень.

"Середня за місяць температура повітря у січні була на 1-5⁰ С вищою за кліматичну норму, а на Прикарпатті та Закарпатті — навіть на 5-6⁰ С і більше", — розповідають у гідрометеорологічному центрі.

За спостереженнями синоптиків, в окремі дні січня температура повітря була такою, як за звичай спостерігається у листопаді, чи навіть жовтні.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що у п'ятницю, 17 лютого, в Україні очікується морозна погода.