Синоптики розповіли, яка температура буде цієї весни

На зміну аномально теплій зимі: синоптики розповіли, якою буде весна цього року
На Україну насувається потепління. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.
Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.
-
Парламент Словаччини визнав росію спонсором тероризму
-
Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина
-
Експерт розповів, де в Україні створено сильний та ефективний рубіж повітряної оборони
-
Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ
-
Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень
-
На Херсонщині загинуло подружжя: ситуація в регіоні за добу
-
В окупованому Криму вибухи: російське керівництво вигадало три версії
-
Одеса поглиблює співпрацю з ВООЗ у галузях медичної та гуманітарної допомоги
-
Один із лідерів "Динамо" продовжив угоду з клубом: надовго залишиться у Києві
-
Справи кепські: чому Кадиров вимагає від російських губернаторів "не трубити" про втрати серед окупантів
Яка буде погода в Україні
Так, вже невдовзі погода в Україні почне знову радувати теплом. За пронозами синоптиків, середня температура повітря за весну може бути вищою за норму на 1-2⁰С.
"Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів", — йдеться у повідомленні.
Проте, в Україні можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.
Синоптики кажуть, що ця зима теж була аномально теплою, а січень взагалі виявився одним з найтепліших за період інструментальних спостережень.
"Середня за місяць температура повітря у січні була на 1-5⁰ С вищою за кліматичну норму, а на Прикарпатті та Закарпатті — навіть на 5-6⁰ С і більше", — розповідають у гідрометеорологічному центрі.
За спостереженнями синоптиків, в окремі дні січня температура повітря була такою, як за звичай спостерігається у листопаді, чи навіть жовтні.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що у п'ятницю, 17 лютого, в Україні очікується морозна погода.