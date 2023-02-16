Погода в Україні на 17 лютого - подробиці

Прогноз погоди на 17 лютого

У п'ятницю, 17 лютого, в Україні очікується морозна погода. При цьому українцям варто підготуватись до мокрого снігу з дощами.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко .

Погода в Україні

Мокрий сніг очікується на південному заході, Донеччині та Запоріжжі. Подекуди мокрий сніг пройде в північних областях. Дощ очікується у західному регіоні. У центральних областях, більшості східних та південної частини України — без опадів.

Температура повітря завтра буде від зими до весни. Вночі на сході очікується 7-12 градусів морозу, на решті території від 2 тепла до 4 морозу. У західних областях і на півдні передбачається +4+9 градусів. -3 градуси, на решті території України очікується 0+3 градуси", — каже Наталія Діденко.

Погода у Києві

У Києві 17 лютого очікується мокрий сніг, часом дощ. Протягом дня температура повітря становитиме близько +2 градусів. У суботу погода буде активнішою — дощі, сильний вітер, але водночас потеплішає у Києві до +6+8 градусів.

Нагадаємо, що в четвер, 16 лютого, в Україні буде холодніша погода, проте опадів не очікується. Водночас синоптики попереджають про сильний вітер.

Втім, незабаром погода знову потішить українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни із ще більшим потеплінням.

На порталі Meteoprog говориться, що у перші дні березня буде достатньо тепло. Температура повітря може досягати +8 градусів вдень і 0...+1 градус вночі. Зазначимо, що середня температура в Україні першого місяця весни — до +4 градусів вдень та до +1 уночі, а до кінця місяця — до +9 градусів вдень та до +5 вночі.