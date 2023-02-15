Прогноз погоды 16 февраля - какой завтра будет погода в Украине.

Днем в Украине будет 1-6 градусов тепла

В четверг, 16 февраля, в Украине ожидается более холодная погода, однако осадков не предполагается. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В большинстве областей будет облачно с прояснениями. На Востоке и Северо-Востоке страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Восточных, Северо-Восточных областях ночью температура опустится до 6 – 11 градусов мороза, а днем – 0 – 5 градусов мороза.

Днем в Украине будет 1-6 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 16 февраля осадков серьезных не будет в Украине. Температура воздуха ночью будет опускаться до 2-7 градусов мороза, а в Восточных областях даже до 7-12 градусов мороза.

В течение дня потеплеет до 0 – 3 градусов тепла, в Западных областях до 4 – 8 градусов тепла. На Востоке будет холоднее, 1 – 4 градуса мороза. В Киеве на 16 февраля прогнозируется сухая свежая погода. Ночью до 3 мороза, днем до 3 тепла.

Напомним, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет самая низкая температура воздуха практически по всей Украине.