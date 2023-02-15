Прогноз погоди 16 лютого - якою завтра буде погода в Україні

Стане прохолодніше: прогноз погоди в Україні на завтра
У четвер, 16 лютого, в Україні очікується дещо прохолодніша погода, проте опадів не передбачається. Натомість синоптики попереджають про сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Деталі
У більшості областей буде хмарно з проясненнями. На Сході та Північному Сході країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде 1 – 6 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. У Східних, Північно-Східних областях вночі температура опуститься до 6 – 11 градусів морозу, а вдень – 0 – 5 градусів морозу.
Вдень в Україні буде 1 – 6 градусів тепла.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 16 лютого опадів серйозних не буде в Україні. Температура повітря вночі опускатиметься до 2 – 7 градусів морозу, а в Східних областях навіть до 7 – 12 градусів морозу.
Впродовж дня потепліє до 0 – 3 градуси тепла, у Західних областях аж до 4 – 8 градусів тепла. На Сході буде холодніше, 1 – 4 градуси морозу. У Києві на 16 лютого прогнозують суху свіжу погода. Вночі до 3 морозу, вдень до 3 тепла.
Нагадаємо, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.