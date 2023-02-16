Погода в Украине на 17 февраля - подробности

Прогноз погоды на 17 февраля

В пятницу, 17 февраля в Украине ожидается морозная погода. При этом украинцам стоит подготовиться к мокрому снегу с дождями.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

Мокрый снег ожидается на юго-западе, Донетчине и Запорожье. Местами мокрый снег пройдет в северных областях. Дождь ожидается в западном регионе. В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины — без осадков.

"Температура воздуха завтра будет от зимы до весны. Ночью на востоке ожидается 7-12 градусов мороза, на остальной территории от 2 тепла до 4 мороза. В западных областях и на юге предполагается +4+9 градусов. На востоке ощутимо свежее, 0,-3 градуса, на остальной территории Украины ожидается 0+3 градуса", — говорит Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 17 февраля ожидается мокрый снег, временами дождь. В течение дня температура воздуха будет около +2 градусов. В субботу погода будет более активной — дожди, сильный ветер, но вместе с тем потеплеет в Киеве до +6+8 градусов.

Напомним, что в четверг, 16 февраля, в Украине будет более холодная погода, однако осадков не ожидается. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре.

Впрочем, скоро погода снова порадует украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.

На портале Meteoprog говорится, что в первые дни марта будет достаточно тепло. Температура воздуха может достигать +8 градусов в дневное время и 0...+1 градуса ночью. Отметим, что средняя температура в Украине первого месяца весны — до +4 градусов днем и до +1 ночью, а к концу месяца — до +9 градусов днем и до +5 ночью.