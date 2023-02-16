Погода в Украине 16 февраля - подробности

Холодная погода, без значительных осадков: какой прогноз ожидает украинцев сегодня
В четверг, 16 февраля, в Украине будет более холодная погода, однако осадков не ожидается. В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
В сообщении указывается, что в большинстве областей будет облачно с прояснениями. На Востоке и Северо-Востоке страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В восточных, северо-восточных областях ночью температура опустится до 6–11 градусов мороза, а днем — 0–5 градусов мороза.
Каким будет начало весны
Вскоре погода снова порадует украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.
На портале Meteoprog говорится, что в первые дни марта будет достаточно тепло. Температура воздуха может достигать +8 градусов в дневное время и 0...+1 градуса ночью. Отметим, что средняя температура в Украине первого месяца весны — до +4 градусов днем и до +1 ночью, а к концу месяца — до +9 градусов днем и до +5 ночью.
Поэтому в этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.
В общем, весь месяц будет не богат осадками. Синоптики передают, что в первый месяц весны будет только один дождливый день — 16 марта. Большего потепления в Украине в начале весны следует ожидать с 18 марта. Температура воздуха будет достигать +11 градусов в дневное время, а к ночи падать до +2...+3 градусов.
Напомним, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет самая низкая температура воздуха практически по всей Украине.