Погода в Україні 16 лютого - подробиці

Прогноз погоди на 16 лютого

У четвер, 16 лютого, в Україні очікується холодніша погода , проте опадів не очікується. Водночас синоптики попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У повідомленні зазначається, що у більшості областей буде хмарно з проясненнями. На Сході та Північному Сході країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде 1-6 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Східних, Північно-Східних областях вночі температура опуститься до 6 – 11 градусів морозу, а вдень – 0 – 5 градусів морозу.

Яким буде початок весни

Невдовзі погода знову потішить українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни із ще більшим потеплінням.

На порталі Meteoprog говориться, що у перші дні березня буде достатньо тепло. Температура повітря може досягати +8 градусів вдень і 0...+1 градус вночі. Зазначимо, що середня температура в Україні першого місяця весни — до +4 градусів вдень та до +1 уночі, а до кінця місяця — до +9 градусів вдень та до +5 вночі.

Тож цього року весна буде теплішою, ніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна та водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.

Загалом, весь місяць буде не багатий на опади. Синоптики передають, що першого місяця весни буде лише один дощовий день — 16 березня. Більшого потепління в Україні на початку весни слід очікувати з 18 березня. Температура повітря досягатиме +11 градусів у денний час, а до ночі падатиме до +2.. +3 градусів.

Нагадаємо, в Україні очікується хмарна погода із проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.