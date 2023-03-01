Якою буде погода 1 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Хмарність, туман та мокрий сніг: якою буде погода в перший день весни
В Україну прийшла довгоочікувана весна, однак, теплим сонечком вона нас не потішить. У більшості регіонів буде туман, ожеледиця та подекуди мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
У середу, 1 березня, в Україні буде плюсова, переважно суха погода. Однак на заході вночі та вранці місцями очікується туман.
У більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. У північно-східних областях навіть очікується невеликий мокрий сніг. В прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура вночі буде від 2 до 7 градусів морозу, на півдні Одещини та в Криму — 1-5° тепла. Вдень температура стовпчика підніметься від 0 до +5 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті від 6 до 10° тепла.
Яку погоду слід чекати на Київщині
Очікується, що завтра у Київській області буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість північно-західного вітру — 7-12 м/с.
Температура повітря вночі буде 2-7° морозу, а вдень 0-5° тепла. У Києві вночі буде — 3-5°, а вдень — +2-4°
Нагадаємо, раніше народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у перший день весни.