Какая будет погода 1 марта — прогноз от Укргидрометцентра.

1 марта, в Украине будет плюсовая, преимущественно сухая погода

В Украину пришла долгожданная весна, однако теплым солнышком она нас не порадует. В большинстве регионов будет туман, гололедица и местами мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода в Украине

В среду, 1 марта, в Украине будет плюсовая, в основном сухая погода. Однако на западе ночью и утром местами ожидается туман.

В большинстве регионов облачно с прояснениями. В северо-восточных областях ожидается небольшой мокрый снег. В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица.

Температура ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, на юге Одесской области и в Крыму — 1-5° тепла. Днем температура столбика поднимется от 0 до +5 градусов тепла, в южной части и Закарпатье от 6 до 10° тепла.

Какую погоду следует ожидать в Киевской области

Ожидается, что завтра в Киевской области облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость северо-западного ветра — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 2-7° мороза, а днем 0-5° тепла. В Киеве ночью будет — 3-5°, а днем — +2-4°

Напомним, ранее народная синоптика Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первый день весны.