Какая будет погода 1 марта — прогноз от Укргидрометцентра.

Облачность, туман и мокрый снег: какой будет погода в первый день весны
В Украину пришла долгожданная весна, однако теплым солнышком она нас не порадует. В большинстве регионов будет туман, гололедица и местами мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода в Украине
В среду, 1 марта, в Украине будет плюсовая, в основном сухая погода. Однако на западе ночью и утром местами ожидается туман.
В большинстве регионов облачно с прояснениями. В северо-восточных областях ожидается небольшой мокрый снег. В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица.
Температура ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, на юге Одесской области и в Крыму — 1-5° тепла. Днем температура столбика поднимется от 0 до +5 градусов тепла, в южной части и Закарпатье от 6 до 10° тепла.
Какую погоду следует ожидать в Киевской области
Ожидается, что завтра в Киевской области облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость северо-западного ветра — 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 2-7° мороза, а днем 0-5° тепла. В Киеве ночью будет — 3-5°, а днем — +2-4°
Напомним, ранее народная синоптика Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первый день весны.