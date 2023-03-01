В "Укргідрометцентрі" розповіли, яким був березень в минулі роки: чим дивував нас місяць
В "Укргідрометцентрі" розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
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Кліматична характеристика березня
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.
В "Укргідрометцентрі" зазначили, що абсолютний мінімум температури становить -20...-37°C морозу, на Закарпатті та у південній частині -10...-27°C; абсолютний максимум — +19...+29°C, в Карпатах +14...+15°C.
Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах місцями 56-106 мм, на високогір'ї Карпат до 135 мм.
Якою буде погода у березні
У березні 2023 року середня температура повітря в Україні прогнозується в межах від +2 до +7°C, що на 2°C вище за норму.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм. Така кількість опадів відповідає нормі, лише у східних областях дощів перепадатиме менше за норму.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в перший день весни. У більшості регіонів буде туман, ожеледиця та подекуди мокрий сніг.