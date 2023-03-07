Весна вривається з високою температурою: народна синоптикиня розповіла про погоду на завтра

Прогноз погоди на 8 березня

Весна сміливо вривається в Україну з високою температурою повітря. У середу, 8 березня, очікується близько 14 градусів тепла, а на півдні до 16 градусів тепла.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

Дощі періодично пройдуть у західних областях, подекуди на сході, півночі та на південному сході. Хоча опади не обіцяють бути довгими, періодично змінюватимуться навіть сонцем.

Вітер буде знову поривчастий, південно-західний, іноді зі штормовими поривами.

Погода у Києві

У Києві 8 березня очікується вітряна погода із максимальною температурою повітря 8 градусів тепла. Є ймовірність опадів у дощі.

"За уточненим прогнозом, 9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше у північних областях, а на півдні та в центрі очікується аж +12...+18°С", — написала Наталія Діденко.

Нагадаємо, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.