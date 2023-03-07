Весна вривається з високою температурою: народна синоптикиня розповіла про погоду на завтра
Весна сміливо вривається в Україну з високою температурою повітря. У середу, 8 березня, очікується близько 14 градусів тепла, а на півдні до 16 градусів тепла.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
-
"Бавовна" у Бердянську: у місті прогриміли вибухи
-
Суд Іспанії зобов'язав чоловіка виплатити колишній дружині 200 000 євро за 25 років домашньої праці
-
Відомі стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Челсі" проти "Боруссії": чи Мудрик зіграє
-
Експерти оцінили корупційні ризики механізму компенсації втраченого через війну житла
-
В УАФ вирішили долю українських футболістів, які залишилися грати у росії
-
Загиблий герой з позивним "Да Вінчі": що відомо про українського захисника
-
Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря
-
У Канаді народилися найбільш недоношені у світі близнюки
-
Весняне оновлення: Apple презентувала iPhone у жовтому кольорі
-
Як держава компенсуватиме українцям втрачене через війну житло
Погода в Україні
Дощі періодично пройдуть у західних областях, подекуди на сході, півночі та на південному сході. Хоча опади не обіцяють бути довгими, періодично змінюватимуться навіть сонцем.
Вітер буде знову поривчастий, південно-західний, іноді зі штормовими поривами.
Погода у Києві
У Києві 8 березня очікується вітряна погода із максимальною температурою повітря 8 градусів тепла. Є ймовірність опадів у дощі.
"За уточненим прогнозом, 9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше у північних областях, а на півдні та в центрі очікується аж +12...+18°С", — написала Наталія Діденко.
Нагадаємо, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.