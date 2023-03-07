Прогноз погоды на 8 марта

Завтра, 8 марта, по всей территории страны будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве областей следует ожидать порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме южной части, небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах умеренные осадки.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южной части 2-7° тепла; днем в западных, северных и северо-восточных областях 6-11° тепла, на остальной территории 10-15°, в Карпатах 0-5° тепла", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем — 6-11° тепла. В столице ночью 1-3° мороза, днем — 8-10° тепла.

Схождение лавин

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и вьюгами, ожидается 7-8 марта — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей", — говорится в сообщении.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается в горах Черновицкой области.

Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской области.

Напомним, в Украину постепенно возвращается весеннее тепло, которое даже "задержится" на 8 марта. Однако, по прогнозам народного синоптика, прятать в шкаф тёплые вещи еще очень рано.