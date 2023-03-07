Прогноз погоди на 8 березня

Сильний вітер та опади: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
Завтра, 8 березня, по всій території країни буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості областей слід очікувати пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Деталі
Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), у Карпатах помірні опади.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південній частині 2-7° тепла; вдень в західних, північних та північно-східних областях 6-11° тепла, на решті території 10-15°, в Карпатах 0-5° тепла", — йдеться в повідомленні.
Погода в Києві
У Києві та області очікується хмарність, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень — 6-11° тепла. У столиці вночі 1-3° морозу, вдень — 8-10° тепла.
Сходження лавин
"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 7-8 березня — на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей", — йдеться у повідомленні.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується у горах Чернівецької області.
Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської області.
Нагадаємо, в Україну поступово повертається весняне тепло, яке навіть "затримається" на 8 березня. Однак, за прогнозами народної синоптикині, ховати у шафи теплі речі ще дуже рано.