Прогноз погоди на 8 березня

Завтра, 8 березня, по всій території країни буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості областей слід очікувати пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Деталі

Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), у Карпатах помірні опади.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південній частині 2-7° тепла; вдень в західних, північних та північно-східних областях 6-11° тепла, на решті території 10-15°, в Карпатах 0-5° тепла", — йдеться в повідомленні.

Погода в Києві

У Києві та області очікується хмарність, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень — 6-11° тепла. У столиці вночі 1-3° морозу, вдень — 8-10° тепла.

Сходження лавин

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 7-8 березня — на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей", — йдеться у повідомленні.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується у горах Чернівецької області.

Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської області.

Нагадаємо, в Україну поступово повертається весняне тепло, яке навіть "затримається" на 8 березня. Однак, за прогнозами народної синоптикині, ховати у шафи теплі речі ще дуже рано.