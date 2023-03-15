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Філатов розповів про долю знищеного ракетою будинку у Дніпрі та виплати компенсацій

15 березня 2023 10:45
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Кожна родина із обстріляного росіянами будинку на Набережній Перемоги отримає від 2 до 3 млн грн на нове житло
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Два під’їзди будинку у Дніпрі, обстріляного росіянами, повністю розберуть. Мешканці цих під’їздів уже отримують кошти на нове житло.

Про це міський голова Дніпра заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Компенсація постраждалим

За словами Філатова, формат грошової компенсації замість зведення нового будинку і заселення туди усіх постраждалих обрали через те, щоб не селити усіх постраждалих разом і тим самим дати їм можливість швидше соціалізуватися після трагедії.

Міська рада виплатила по 1 млн грн кожній постраждалій родині. Обласна адміністрація також виділяє по мільйону на сім’ю. Крім того, Монобанк та благодійний фонд Kiddo зібрали близько 107 млн грн і також видають кошти людям, які втратили житло внаслідок російського удару.

"Тобто в середньому людина отримує від 2 до 3 мільйонів гривень, за які вона може або придбати собі житло чи виїхати в інше місто і там собі купити. Тобто ми даємо варіабельність. Ми вже виплатили більшу частину цих грошей", — наголосив Філатов.

Що буде з будинком

Два під’їзди обстріляної росіянами багатоповерхівки повністю демонтують. На їхньому місці пізніше розіб’ють меморіальний сквер.

У інших під’їздах можна буде жити надалі, треба тільки зміцнити конструкцію будівлі.

Скільки об’єктів постраждало у Дніпрі за час війни

Філатов зазначив, що росіяни в основному б’ють по об’єктах інфраструктури.

"Було зруйновано велику кількість різних об'єктів інфраструктури: станція СТО, автозаправка, заводські цехи", — наголосив міський голова Дніпра.

Також постраждало близько 15 приватних житлових будинків.

Що ж до багатоповерхівок, то будинок на вулиці Набережна Перемоги, на щастя, єдиний із усього багатоквартирного міського житлового фонду, який реально постраждав від російських окупантів.

Нагадаємо, що 14 січня російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети було повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

Внаслідок удару загинуло понад 40 осіб.

Фото: Telegram-канал Дніпропетровської ОДА

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