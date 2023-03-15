Двоє українців намагалися втекти з Україні на надувному човні: деталі

Чоловіки намагалися переплисти Тису і втекти до Угорщини

На українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису. Одного із порушників затримали прикордонники, інший, імовірно, потонув.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Спроба втекти з України

У Закарпатській області двоє громадян України намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Чоловіки запланували зробити це, перепливши річку Тиса на надувному човні.

Невдача, яка обернулася трагедією

Утікачі не змогли втілити свій план в життя, їм завадили прикордонники.

Помітивши наближення прикордонного патруля, чоловіки кинули човен і почали тікати.

Одного із порушників кордону був затриманий. Інший, аби уникнути відповідальності, стрибнув у Тису і спробував утекти по воді.

Втім, через деякий час плавець зник з поля зору прикордонників. Вони викликали поліцію і ДСНСників. На місці зникнення порушника кордону розпочалася рятувальна операція з пошуку утікача.

Нагадаємо, що на початку березня прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.

Додамо, що на Львівщині судитимуть 12 учасників угруповання за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації до лав Збройних сил України та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".

Фото: ДПСУ